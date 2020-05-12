В Москве запустили новую систему контроля спецпропусков у владельцев авто

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12 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Эталонный нефтяной фонд Норвегии впервые в истории распродаст активыФото: Gerhard Zwerger-Schoner/
Imagebroker/Global Look Press
Норвегия впервые в истории намерена начать распродажу активов своего суверенного пенсионного фонда, который формируется за счет сверхдоходов от нефти и газа. Этот фонд на триллион долларов, зарабатывающий в том числе на Apple, считается самым крупным в мире. Ни финансовый кризис 2008 года, ни обвал нефти в 2014 году к такому шагу норвежцев не принуждал. Однако пандемия изменила многое.  Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Россиян поддержат при выходе из самоизоляции

Пожилым людям Владимир Путин уделил особое вниманиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?  Подробности...
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Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

Теперь дончане защищают республику от двух напастей: ВСУ и COVID-19Фото: DAVE MUSTAINE/ЕРА/ТАСС
«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Добрая катастрофа карантина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
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Страшный вирус превращает людей в злых гоблинов

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
COVID-19 сыграл с либеральными просветителями злую шутку. В момент общей истерии они стали своей противоположностью – реакционерами. При этом катализатор для их реакции чисто политический. Подробности...
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Пандемия в зеркале Великой депрессии

Владимир Можегов, публицист
При правильных, точных и своевременных маневрах кризис может сыграть на руку российской экономике, послужив катализатором процессов, которые приведут к обособлению нашей финансовой системы от мировой банкирской сети. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • Безразлично

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              В Москве запустили новую систему контроля спецпропусков у владельцев авто

              12 мая 2020, 11:17

              Текст: Евгения Шестак

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              В Москве запустили новую систему контроля автомобилей «Карантин», которая позволяет выявлять владельцев авто без спецпропусков для проезда по городу, сообщил глава Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Евгений Леглер.

              «Мы разработали в Москве систему «Карантин», которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобиля, который едет без пропуска», – цитирует РИА «Новости» Леглера. 

              По его словам, система дает возможность останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск, «не нарушая нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска». 

              При этом Леглер уточнил, что для работы системы дополнительные камеры не устанавливались.

              «Прежде всего цель этой системы – предотвратить въезд людей с неоформленным пропуском», – отметил он.

              В свою очередь замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве полковник полиции Алексей Диокин заявил, что сотрудники госавтоинспекции останавливают только транспортные средства, которые не имеют пропуска.

              С начала введения пропускного режима сотрудники ГИБДД провели более 600 тыс. проверок пропусков у транспортных средств, въезжающих в город.

              Напомним, с 12 мая в Москве отменили возможность оформления цифровых пропусков с помощью СМС. 

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