В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

Возможность оформления цифровых пропусков в Москве с помощью СМС отменят с 12 мая, заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

«Новинки, которые появятся с 12 числа. Первое – с 12 числа мы закрываем возможность подачи через канал СМС. Сейчас достаточно эффективно, и уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда. Плюс остается телефонный кол-центр – это уже для тех, у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в интернет», – заявил Лысенко в эфире «Москва 24», передает ТАСС.

Ранее московские власти сообщили, что жители города должны оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в период майских праздников.