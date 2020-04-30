Москвичам разъяснили порядок получения пропусков для поездки на дачу

Москвичи должны оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в период майских праздников, говорится в сообщении на портале столичного правительства.

Разрешение на передвижение можно оформить тремя способами. Первый – через сайт мэрии Москвы – mos.ru. Оформить пропуск таким способом можно как в день поездки, так и оформить пропуск на ближайшие два дня. Для получения пропуска необходимо зарегистрироваться на портале или зайти в личный кабинет.

«Данные, которые вы уже вносили в свой профиль, заполнятся автоматически. Вам останется указать тип пропуска («разовая поездка в иных целях»), маршрут передвижения, цель и дату поездки – а также номер паспорта, если в профиле он не указан», – сообщается на сайте мэрии.

Также в форме необходимо указать номер карт «Тройка» или «Стрелка», месячного проездного билета или социальной карты жителей Москвы и Подмосковья при поездке на общественном транспорте или ввести госномер личного автотранспорта.

После выполнения этих процедур, придет код, который необходимо сохранить и взять с собой в поездку.

Получить пропуск можно, отправив СМС на номер 7377. Или оставив запрос через приложение «Моя Москва», где необходимо запустить специальный чат-бот. Он сгенерирует запрос, который нужно будет скопировать и отправить на номер 7377. В ответном СМС придет код, который необходимо сохранить для поездки.

Также оставить заявку на получение пропуска можно по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Данные следует сообщить оператору, который сформирует заявку и скажет код. Этот способ работает при оформлении пропуска в день поездки.

При этом при поездке на автомобиле пропуск должен быть оформлен на всех пассажиров, а не только на водителя. В поездку необходимо взять документ, указанный в пропуске.

Столичная мэрия подчеркивает, что разрешение на разовую поездку действует один день, а оформить его можно не чаще двух раз в неделю.

Если дача находится за пределами Подмосковья, то может понадобиться пропуск для поездки по региону, в котором она находится.

«Уточните правила въезда и выезда из этого региона, а также из всех тех, которые проедете транзитом. При возвращении в другой день вам также понадобится пропуск для поездки по Москве», – добавили в мэрии.

В среду в Москве продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные пропуска действительны до 4 мая. На период 5-11 мая их необходимо будет продлить самостоятельно или оформить заново.