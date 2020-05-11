Голикова заявила о возможности выхода 11 регионов сразу на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов России могли бы выйти сразу на второй этап снижения ограничительных мер из-за коронавируса.

«Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11», – передает слова Голиковой РИА «Новости».

Она уточнила, что эти регионы могли бы выйти не на первый, а даже на второй этап снижения ограничений.

Голикова добавила, что еще 22 региона, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу.

«66 субъектов Российской Федерации имеют достаточно высокие показатели тестирования», – передает ее слова ТАСС.

В то же время, сказала вице-премьер, колебания по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса в регионах с 8 по 11 мая были очень большими.

Она подчеркнула, что соблюдение требований по коронавирусу будет «абсолютным залогом», что выход из режима ограничений приблизится быстрее. По ее словам, режим снятия ограничений из-за COVID-19 нужно принимать с оглядкой на то, что вирус может вернуться.

Президент в понедельник заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России, а также объявил о прямой помощи гражданам.