Мурашко: Диагноз коронавирус можно поставить без лабораторного подтверждения

Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», – передает слова Мурашко РИА «Новости».

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что наибольшее число случаев заболевания пневмонией сегодня вызвано новым коронавирусом.

«Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценке клинической картины в сочетании с данными КТ (компьютерной томографии), и при характерных изменениях – трактовать внебольничную пневмонию как COVID», – сказал он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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