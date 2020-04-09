Тюменский чиновник сел на шпагат в прямом эфире

Взгляд
9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
Разделы

Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
Перейти а раздел…

Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

Война с ВОЗ – очередная ошибка Дональда Трампа Фото: Zuma/ТАСС
Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой
              Кремль отреагировал на отказ Израиля передавать Александровское подворьеВ Минздраве назвали главные симптомы коронавирусаУкраина решила ввести спецпошлину на импорт угля из РоссииВ Италии ужаснулись масштабом эпидемии коронавируса в Нью-Йорке
              Названы 10 лучших региональных инициатив по борьбе с коронавирусомПесков объяснил, зачем купил бейдж-блокатор вирусовОценены потери мировой экономики от коронавирусаИтальянские врачи оценили помощь российских коллег
              Пациентам с коронавирусом в Москве впервые перелили плазму крови вылечившихсяЗараженного коронавирусом разыскиваемого за оскорбление власти задержали в МосквеГрузинские моряки спасли россиян в Средиземном мореШвеция призвала снова ввести санкции против России в ПАСЕ

              Главная тема


              Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

              речь президента


              Песков прокомментировал фразу Путина о печенегах и половцах

              «никогда даже не думали»


              Премьер Италии оскорбился домыслами о «политической подоплеке» помощи от России

              европейское хранилище газа


              Украина объявила о готовности к остановке транзита российского газа

              Видео

              победа над коронавирусом


              Путин поделился с россиянами уверенностью

              крик в пустоту


              Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

              управление государством


              Коронавирус оставил Британию без лидера

              выход на улицу


              Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

              Меры контроля


              Сергей Худиев: QR-код – это еще не печать Антихриста

              Авторитет подорван


              Сергей Мардан: Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

              Мир сходит с ума?


              Анна Долгарева: Настало время вцепиться в социальные нормы

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?

              Тюменский чиновник сел на шпагат в прямом эфире

              9 апреля 2020, 15:25

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Начальник управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Сергей Вотинов собственным примером решил побудить жителей заниматься физической активностью во время самоизоляции.

              В прямом эфире штаба по коронавирусу чиновник, рассказав, что делает упражнения дома, сел на продольный шпагат.

              «Я сам занимаюсь дома. У меня четверо детей, они получают от тренера задания, и мы вместе с ними их выполняем. Например, на растяжку», – приводит его слова Ura.ru.

              Вотинов продемонстрировал шпагат несмотря на то, что на нем был деловой костюм.

              Также чиновник сообщил, что во время карантина не работают спортивные заведения и фитнес-клубы, а тренеры перешли на онлайн-работу – они записывают тренировки и проводят занятия в прямом эфире.

              Также Вотинов напомнил, что пока нельзя заниматься бегом и ездой на велосипеде на улице. Исключение будет сделано для профессиональных спортсменов – для подготовки к чемпионатам и соревнованиям будет дан период подготовки.

              В Тюменской области выявлено 19 положительных результатов тестов на коронавирус, два человека выздоровели.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............