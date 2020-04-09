Половина новых вирус-положительных пациентов в Москве оказалась моложе 45 лет

Почти 860 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Москве, при этом половина пациентов моложе 45 лет, но только 3% – дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В штабе сообщили, что «47% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 4% из них - старше 80 лет», передает ТАСС.

Кроме того, 3% среди вирус-положительных – дети.

Подчеркивается, что «все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. Всего в стране зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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