Игорь Николаев заявил о выздоровлении после пневмонии

Певец и композитор Игорь Николаев сообщил о своем выздоровлении после перенесенной пневмонии и поблагодарил врачей больницы в Коммунарке.

«Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации: не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя!» – написал артист в Instagram.

Певец выразил благодарность всему коллективу больницы в Коммунарке за их работу и внимание.

Ранее СМИ сообщили, что Николаев помещен в больницу с подозрением на коронавирус. Жена певца Юлия Проскурякова сообщала, что он ждет результаты анализа, а также попросила не беспокоить ее вопросами о здоровье мужа. Позже Николаев сообщил об отрицательном результате теста на коронавирус.

Напомним, 14 марта Николаев присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. У одного из участников мероприятия – Льва Лещенко – позднее подтвердился диагноз COVID-19. На вечеринке присутствовали и другие звезды российской эстрады. В том числе певец Олег Газманов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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