Россиянам напомнили об опасности популярного способа дезинфекции

Хлорная известь или просто хлорка для многих россиян ассоциируется с чистотой и дезинфекцией, однако она не только эффективно убивает вирусы и бактерии, но может подорвать здоровье, предупредил врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов.

В эфире радио Sputnik Водовозов подтвердил, что все хлорсодержащие вещества могут уничтожать вирусы. «Вопрос в том, что в домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью. Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», – рассказал токсиколог.

Водовозов отметил, что хлорка является мощным дезинфектором, но при этом очень токсичным. Работать с ней следует в защитной маске, не пропускающей ядовитые пары, и в защитных перчатках, не позволяющих получить химический ожог кожи.

Хлорка может сделать нахождение в квартире невыносимым и опасным для здоровья, от этого не спасут никакие меры предосторожности. Если в обычной ситуации человек мог бы выйти на улицу и подождать, пока ядовитые пары не выветрятся, но во время самоизоляции сделать этого нельзя. Поэтому Водовозов посоветовал россиянам другие средства дезинфекции квартир.

«Дома рекомендуется использовать спиртосодержащие вещества или на активном кислороде, либо другие варианты. Домашние дезинфекторы должны быть более щадящими, чем хлорка», – сказал он, добавив, что хлорсодержащие дезинфицирующие вещества оправданы, если речь идет о промышленных помещениях вроде клиник, больниц, магазинов.

Во время самоизоляции и карантина россияне вынуждены проводить дома больше времени, чем хотелось бы, однако если в квартире будет пыльно и грязно, то это наложит дополнительный негативный эффект на ваше здоровье, предупредил специалист.

Ранее специалисты МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава.

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