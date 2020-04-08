Европарламент предоставит часть своего здания бездомным

Часть здания Европарламента в Брюсселе будет предоставлена для размещения бездомных на фоне борьбы с распространением коронавируса, заявил глава ЕП Давид Сассоли.

«В соответствии с соглашением с брюссельским столичным регионом мы решили сделать часть нашего здания доступной для бездомных и наиболее уязвимых слоев общества во время этой серьезной ситуации в сфере здравоохранении», – цитирует РИА «Новости» Сассоли.

По его словам, кухни в здании Европарламента будут ежедневно готовить более тысячи обедов для медработников и нуждающихся.

Ранее сообщалось, что социальные службы Москвы измеряют температуру и выдают антисептики бездомным на фоне пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.