Минздрав призвал не обращаться за медпомощью без угрозы здоровью

Минздрав рекомендовал россиянам перенести сроки обращения за медицинской помощью в условиях пандемии коронавируса, если нет угрозы жизни и здоровью.

«В случае, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах», – сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что плановая госпитализация пациентов производится только при наличии направления, выданного лечащим врачом медорганизации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти.

Ведомство подчеркивает, что в условиях распространения коронавируса пациентами с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями помощь продолжает отказываться в полном объеме.

«Медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии оказывается в полном объеме», – говорится в сообщении.

Минздрав уточнил, что все российские медучреждения продолжают обслуживать граждан, экстренная помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, за сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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