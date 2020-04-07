Время работы аэропорта Сочи решено сократить вдвое

Международный аэропорт города Сочи вдвое сокращает время работы – вместо 24 часов воздушная гавань будет открыта 12 часов.

«Международный аэропорт Сочи переходит на сокращенный режим работы. В период с 8 по 15 апреля 2020 года терминал аэропорта будет открыт с 08.00 до 20.00, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. Все авиарейсы будут приниматься в течение дня с 10.00 до 19.00. В остальное время терминал будет закрыт для посещения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее аэропорт работал круглосуточно.

Отметим, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что в следующие три месяца из-за ограничений на международные перевозки и поездки работы лишатся 25 млн человек.