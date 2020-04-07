Из-за ограничений на перелеты работу в мире могут потерять 25 млн человек

Ограничения на международные перевозки и поездки в течение трех последующих месяцев лишат работы 25 млн человек, заявила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

«Во всем мире порядка 65,5 млн человек зависят в своих средствах к существованию от авиационной промышленности, включая такие секторы, как путешествия и туризм. Среди них 2,7 млн человек работают в авиакомпаниях. При сценарии, когда жесткие ограничения на поездки продлятся в течение трех месяцев, по подсчетам IATA 25 млн рабочих мест в авиации и смежных секторах окажутся под угрозой исчезновения по всему миру», – сообщили в IATA, передает «АвиаПорт».

В ассоциации отметили, что 11,2 млн человек потеряют работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 5,6 млн – в Европе, 2,9 млн – в Латинской Америке, 2 млн – в Северной Америке, 2 млн – в Африке и 900 тыс. – на Ближнем Востоке.

Кроме того, в случае продления ограничений на три месяца в 2020 году доходы авиакомпаний от пассажирских авиаперевозок упадут на 252 млрд долларов, это на 44% меньше годового дохода компаний в 2019 году. Во втором квартале 2020 года спрос на авиаперелеты упал на 70%.

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