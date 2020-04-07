Не отработавшая ни одного брифинга пресс-секретарь Трампа покинула пост

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покидает свой пост, за все время своей работы на этой должности она ни разу не выступила на брифинге для прессы, сообщает телеканал CNN.

На пост пресс-секретаря Белого дома Гришэм была назначена в июле 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, она возвращается на свою прежнюю должность: ранее она работала пресс-секретарем первой леди США Мелании Трамп. Отмечается, что последние несколько недель Гришэм не посещала совещания сотрудников Белого дома.

CNN уточняет, что уход Гришэм со своего поста связан с перестановками в команде, которые проводит новый глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. Сейчас у Медоуза есть несколько кандидатов на пост пресс-секретаря главы американского государства. Одними из них являются бывший пресс-секретарь предвыборной кампании Дональда Трампа – Кейли Макинани, а также пресс-секретарь Минобороны США Алиса Фарах.