СК возбудил дело из-за фейка о «созданном в России» коронавирусе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с распространением фейка о коронавирусе, в котором сообщается, что эту болезнь якобы создали в государственном научном центре «Вектор».

«Один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространен на территории России и КНР. Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления личности пользователя и сбору доказательств.

Президент Владимир Путин утвердил поправки в УК России о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.