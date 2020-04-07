Политолог: В Мосгоризбирком пытаются протолкнуть ангажированную фигуру

«Сломать работу избиркома представителю «Голоса» не удастся. Там работают профессионалы. Но мешать, вносить суматоху, выпускать фонтаном фейки? Это он может», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Так он прокомментировал попытку движения «Голос» провести своего представителя Андрея Бузина в Мосгоризбирком.

«Голос» предложил Центризбиркому включить в состав Московской городской избирательной комиссии члена совета этого движения Андрея Бузина. Очевидно, они рассчитывают провести это кандидата через всю процедуру назначения, пока вокруг суматоха из-за коронавируса. В итоге, если все получится, эмиссар «Голос» получит официальный статус и это движение оседлает очередную информационную волну», – считает эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

Напомним, место в Московском горизбиркоме освободилось в конце марта, после смерти Валентина Горбунова, возглавлявшего комиссию в 1995-2020 годах. О том, что «Голос» предложил ЦИКу включить именно Бузина на эту вакансию, сообщается на сайте движения.

«Голос» при этом решил использовать обходной путь. Инициатива выдвигается через ЦИК, то есть через голову мэрии. А ведь по закону все предложения партий и общественных объединений должны направляться в правительство Москвы, именно там происходит назначение. Кстати, такую же попытку «Голос» предпринимал в 2016 году, когда пытался провести все того же Бузина на вакансию в Московский областной избирком», – отметил Малахов.

Эксперт уверен: предлагая кандидатуру Бузина, «Голос» по сути шантажирует ЦИК, поскольку заранее догадывается, что эта кандидатура будет отклонена. «Тогда движение начнет жаловаться в медийном поле на то, что Бузина не взяли», – предположил Малахов.

Эксперт ЭИСИ напоминает, что сам «Голос» даже не является полноценной юридической организацией. «Нынешнее движение в защиту прав избирателей «Голос» служит прикрытием для работы прежней ассоциации «Голос», которая несколько лет назад была признана организацией – иностранным агентом. Еще в 2016 году ее ликвидировал Пресненский суд Москвы за неисполнение законодательства об организациях инагентах», – заявил Малахов.

Политолог отметил, что и сам сталкивался с представителями «Голоса» на выборах. «В прошлом наблюдатели от «Голоса» допускались на избирательные участки, но ничего полезного они там не делали. Они больше устраивали провокации да занимались созданием фейков», – сказал эксперт.

Что касается личности самого Бузина, то он «скомпрометировал себя со всех сторон». «Это ангажированная фигура, причем не самостоятельная. Он даже в своем движении не считается лидером», – подчеркнул Малахов. По его мнению, Бузин добивается должности в московском избиркоме с целью дестабилизировать работу этой комиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Голос» выступил с утверждением о подготовке фальсификаций на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. В качестве аргумента движение использовало решение ЦИКа заключить соглашение с Общественной палатой о наблюдении за голосованием. «Движение «Голос» регулярно пытается исказить реальность в нашей стране. Оно прибегает к своей излюбленной тактике – пытаться заранее скомпрометировать любое голосование в России», – говорила по этому поводу политолог Анна Федорова.