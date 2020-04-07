Политолог: В Мосгоризбирком пытаются протолкнуть ангажированную фигуру

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
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Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Политолог: В Мосгоризбирком пытаются протолкнуть ангажированную фигуру

              7 апреля 2020, 22:13

              Текст: Евгений Романов

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              «Сломать работу избиркома представителю «Голоса» не удастся. Там работают профессионалы. Но мешать, вносить суматоху, выпускать фонтаном фейки? Это он может», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Так он прокомментировал попытку движения «Голос» провести своего представителя Андрея Бузина в Мосгоризбирком.

              «Голос» предложил Центризбиркому включить в состав Московской городской избирательной комиссии члена совета этого движения Андрея Бузина. Очевидно, они рассчитывают провести это кандидата через всю процедуру назначения, пока вокруг суматоха из-за коронавируса. В итоге, если все получится, эмиссар «Голос» получит официальный статус и это движение оседлает очередную информационную волну», – считает эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

              Напомним, место в Московском горизбиркоме освободилось в конце марта, после смерти Валентина Горбунова, возглавлявшего комиссию в 1995-2020 годах. О том, что «Голос» предложил ЦИКу включить именно Бузина на эту вакансию, сообщается на сайте движения. 

              «Голос» при этом решил использовать обходной путь. Инициатива выдвигается через ЦИК, то есть через голову мэрии. А ведь по закону все предложения партий и общественных объединений должны направляться в правительство Москвы, именно там происходит назначение. Кстати, такую же попытку «Голос» предпринимал в 2016 году, когда пытался провести все того же Бузина на вакансию в Московский областной избирком», – отметил Малахов.

              Эксперт уверен: предлагая кандидатуру Бузина, «Голос» по сути шантажирует ЦИК, поскольку заранее догадывается, что эта кандидатура будет отклонена. «Тогда движение начнет жаловаться в медийном поле на то, что Бузина не взяли», – предположил Малахов.

              Эксперт ЭИСИ напоминает, что сам «Голос» даже не является полноценной юридической организацией. «Нынешнее движение в защиту прав избирателей «Голос» служит прикрытием для работы прежней ассоциации «Голос», которая несколько лет назад была признана организацией – иностранным агентом. Еще в 2016 году ее ликвидировал Пресненский суд Москвы за неисполнение законодательства об организациях инагентах», – заявил Малахов. 

              Политолог отметил, что и сам сталкивался с представителями «Голоса» на выборах. «В прошлом наблюдатели от «Голоса» допускались на избирательные участки, но ничего полезного они там не делали. Они больше устраивали провокации да занимались созданием фейков», – сказал эксперт.

              Что касается личности самого Бузина, то он «скомпрометировал себя со всех сторон». «Это ангажированная фигура, причем не самостоятельная. Он даже в своем движении не считается лидером», – подчеркнул Малахов. По его мнению, Бузин добивается должности в московском избиркоме с целью дестабилизировать работу этой комиссии.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Голос» выступил с утверждением о подготовке фальсификаций на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. В качестве аргумента движение использовало решение ЦИКа заключить соглашение с Общественной палатой о наблюдении за голосованием. «Движение «Голос» регулярно пытается исказить реальность в нашей стране. Оно прибегает к своей излюбленной тактике – пытаться заранее скомпрометировать любое голосование в России», – говорила по этому поводу политолог Анна Федорова.


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