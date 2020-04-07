Ученые нашли в морских губках натуральное средство от рака

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины в США выяснили, что вещество, выделяемое морскими губками, может остановить рост раковых клеток шейки матки, сообщает издание MedicalXpress.

В рамках исследования изучалось влияние выделяемого морскими губками вещества манзамин А на рост и уничтожение раковых клеток в четырех различных клеточных линиях рака шейки матки. Вещество остановило рост новообразования и вызвало гибель некоторых раковых клеток, но не навредило здоровым клеткам, передает РИА «Новости».

Ученые выяснили, что манзамин А снижает высокие уровни экспрессии специфичного белка, наблюдаемые при различных онкозаболеваниях. Это вещество имеет схожую структуру с известными ингибиторами белка, однако оно в десять раз эффективнее них.

Следующим шагом станет исследование действия манзамина на животных, а также проведение клинических испытаний с участием людей.

Как отмечают эксперты, манзамин А можно получать и искусственным путем, однако добыча из морских губок безопаснее для экологии. «Большинство исходных материалов для лабораторного синтеза добываются из нефти, в то же время губки в своей природной среде обитания могут искусственно разводиться и, в отличие от других форм аквакультуры, очищать окружающую среду», – объясняют ученые.

Напомним, ранее в морских губках российские ученые совместно с немецкими коллегами обнаружили биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с COVID-19. За последние сутки в России выявлено 1 тыс. 154 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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