Американские биологи записали «мелодию» коронавируса

Ученые-биологи из США превратили колебания белков коронавируса в звук.

«Мелодию» коронавируса можно услышать на сайте Soundcloud.

Как пояснили эксперты, исследователи записали звучание шиповидного белка SARS-CoV-2, преобразовав естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи.

«То, что вы слышите – это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий», – отмечает глава исследовательской группы Маркус Бюлер, передает РИА «Новости».

Специалисты также отметили, что в получившейся открытии можно найти приятные «успокаивающие» звуки.

Большинство ученых, изучающих природу нового типа коронавируса, считают, что он имеет естественное происхождение, а симптомы заболевания могут не проявляться примерно у половины зараженных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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