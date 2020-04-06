Экономист: Отмеченный в марте всплеск инфляции носит временный характер

Рост инфляции в марте является логичным, но носит временный характер, полной нормализации ситуации можно ожидать к концу квартала, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Всплеск инфляции в марте неудивителен – колебания на валютном рынке и ажиотажный спрос на ряд пищевых продуктов и бытовую технику, всегда происходящий в кризисные времена. Опыт показывает, что такие всплески всегда носят временный характер», – заявил эксперт.

Он также отметил, что «рост цен на сахар связан с эффектом базы – рост с очень низких уровней, а на овощи носит сезонный характер».

«В «нерабочем» апреле естественные ограничения спроса должны смягчить эффект от ослабления рубля, но полной нормализации ситуации можно ожидать только к концу квартала. Повышенный рост цен можно ожидать в лекарствах – ослабление рубля и пандемия это практически гарантируют», – добавил Табах.

Напомним, по данным Росстата, потребительские цены в России в марте 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с февралем 2020 года. В годовом выражении – по сравнению с мартом 2019 года – инфляция в стране ускорилась до 2,5%, передает ТАСС.

По данным статистического ведомства, за прошедший месяц цены на продовольственные товары выросли на 1%, а на услуги – на 0,1%. Также возросли цены на непродовольственные товары – на 0,5% по сравнению с февралем.

При этом Министерство экономического развития прогнозировало инфляцию в стране в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису. На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также заявила, что нынешняя ситуация в мировой экономике намного хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов.