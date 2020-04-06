Путин минимизировал очные контакты на фоне пандемии

Российский лидер Владимир Путин не отказался от очных контактов, но минимизировал их, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», – сказал Песков РИА «Новости».

В понедельник примет в Кремле вице-премьера, полпреда в ДФО Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Александра Козлова, которые доложат ему о развитии Дальнего Востока и Арктики.

Также Песков накануне сообщил о продлении дистанционного режима работы Путина. По его словам, президент проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности.

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