В Кремле сообщили о продлении дистанционного режима работы Путина

Случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко продемонстрировал, что лучше сократить физическое общение, что президент Владимир Путин и сделал, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1» в ответ на вопрос о сроках дистанционной работы Путина, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что решение продлить нерабочую неделю в России было тяжелым, так как для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка.

В четверг Песков рассказывал, что Путин проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности, он не совсем в самоизоляции.

В России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 5 тыс. 389 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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