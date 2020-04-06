Грузины и украинцы превысили число нелегальных мигрантов в Израиль из Африки

Среди нелегальных мигрантов в Израиле количество украинцев и грузин в 2018 году значительно превышало число других иностранцев, сообщают СМИ.

По информации JP, 857 украинцев и 663 грузина содержались в специальных центрах, что составляет 61% всех мигрантов, содержащихся под стражей, передает Mignews.com.

В целом среди нелегалов в Израиле 70% – это представители стран бывшего СССР.

Издание подчеркивает, что суды открыли 5889 дел в 2018 году, что на 22% больше по сравнению с 2017 годом. Также отмечается, что уже закрыто 4851 дело, 2756 дел все еще рассматриваются.

При этом в отчете не были указаны различия между мигрантами, незаконно прибывшими в Израиль в 2018 году, и теми, кто находился в Израиле в течение многих лет.

В феврале 2018 года сообщалось, что украинских граждан, приезжающих в Израиль нелегально работать, массово высылают из страны по ускоренной процедуре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Израиль и Украина начали «туристическую войну».