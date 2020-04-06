Стали известны итоги обследования взорвавшегося дома в Орехово-Зуево

Состояние пятиэтажного жилого дома в подмосковном Орехов-Зуево после взрыва бытового газа признано пограничным между ограниченно-работоспособным и аварийным по итогам обследования мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П», сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«Согласно экспертному заключению, здание находится в ограниченно-работоспособном – аварийном состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение представителя оперштаба.

По его словам, в понедельник жилой дом жилой дом планируется дополнительно обследовать рабочей группой администрации города и произвести оценку материального ущерба.

В оперштабе сообщили также, что специалисты завершили вывоз обломков конструкций дома. Всего вывезено 312 кубических метров, в том числе 132 кубометра за минувшие сутки.

В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв, предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Погиб один человек, трое пострадали.

Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек.