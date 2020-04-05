В Карачаево-Черкесии подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Медики подтвердили три первых случая обнаружения коронавируса в Карачаево-Черкесии, сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

«Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трех первых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике. Заболевание у них проходит бессимптомно, все трое чувствуют себя удовлетворительно», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

По поступающим данным, все заболевшие находятся на домашней самоизоляции под наблюдением медиков. Обследуются все люди, контактировавшие с пациентами.

«Два человека с подтвержденным диагнозом приехали в республику из другого субъекта РФ – прилетели на самолете. Еще один факт выявлен, один из прилетевших контактировал с человеком, и мы получили, к сожалению, еще одного заболевшего. Заболевание проходит бессимптомно, люди чувствуют себя удовлетворительно», – сообщил Темрезов.

Напомним, в России число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, общее число инфицированных в мире превысило 1 млн 133 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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