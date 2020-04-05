Футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку на карантине

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5 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:09  |  vz.ru
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Россия пригласила Америку в картель

Новая сделка ОПЕК+ с Россией и США может стать спасением для нефтиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Россия готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами. Москва справедливо полагает, что без участия Америки любые договоренности других стран-производителей нефти не смогут изменить ситуацию на мировом рынке. Главная интрига в том, станут ли США участвовать в международном картеле, чего они никогда раньше не делали?  Подробности...
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В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

Разнообразие России так же важно, как и ее единствоФото: Станислав Красильников/ТАСС
Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым. Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Мадуро начал подготовку к войне с США

Венесуэльские артиллеристы готовы отразить военную авантюру ТрампаФото: twitter.com/Libertad020
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации национальной артиллерии для отпора США. Ранее Дональд Трамп начал военную кампанию против наркокартелей Южной Америки и объявил о переброске военной техники в регион. Мадуро полагает, что данная операция проводится для организации госпереворота в Венесуэле и его свержения. Стоит ли ждать появления на карте новой горячей точки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам на фиг родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
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              Футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку на карантине

              5 апреля 2020, 17:08

              Текст: Евгения Шестак

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              Защитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Кайл Уокер извинился за организованную во время карантина секс-вечеринку у себя дома.

              Как сообщает The Sun, футболист пригласил друга, а также воспользовался услугами эскорта – к парням пришли две девушки, получившие позже 2200 фунтов за свою работу, передает RT.

              В «Манчестер Сити» отреагировали на ситуацию, заявив, что игрок может получить крупный штраф от клуба за игнорирование правил по соблюдению социальной дистанции.

              На следующий день после инцидента футболист выпустил видеообращение, на котором призвал людей соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса. 

              После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, Уокер выступил с публичными извинениями. 

              «Я понимаю, что как футболист являюсь для многих ролевой моделью. В этом смысле, я хочу извиниться перед моей семьей, перед клубом, болельщиками и всеми за свой разочаровывающий проступок. Мои действия абсолютно не соответствовали тому, как необходимо себя вести во время карантина», – отметил он. 

              Ранее сообщалось, что Британия обогнала Китай по числу жертв коронавируса. 

              Во всем мире количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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