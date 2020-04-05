В список системообразующих предприятий России вошли два франчайзи KFC

Крупнейшие российские франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC – компании «АмРест» и «Интернэшнл ресторант брэндс» – внесены в список системообразующих предприятий России, сообщила директор по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

«В списке два наших крупнейших франчайзинговых партнера – «АмРест» и «Интернэшнл ресторант брэндс», – передает ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что в России сеть KFC работает по франчайзинговой модели, по которой 95% ресторанов принадлежат отечественным компаниям.

Между тем, в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что окончательный список системообразующих российских предприятий утвердят 10 апреля.

«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу», – сообщили в секретариате.

Поясняется, что список системообразующих предприятий формируется на основании предложения профильных министерств, оборота предприятий и численности сотрудников.

«В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ», – добавили в секретариате.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития проводит стресс-тестирование для системообразующих предприятий, в пакете антикризисных мер предусмотрено выделение 500 млрд рублей в качестве госгарантий.

Правительство, как сообщалось, сформировало список из более 650 компаний.