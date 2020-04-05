В список системообразующих предприятий России вошли два франчайзи KFC

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Россия пригласила Америку в картель

Новая сделка ОПЕК+ с Россией и США может стать спасением для нефтиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Россия готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами. Москва справедливо полагает, что без участия Америки любые договоренности других стран-производителей нефти не смогут изменить ситуацию на мировом рынке. Главная интрига в том, станут ли США участвовать в международном картеле, чего они никогда раньше не делали?  Подробности...
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В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

Разнообразие России так же важно, как и ее единствоФото: Станислав Красильников/ТАСС
Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым. Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Мадуро начал подготовку к войне с США

Венесуэльские артиллеристы готовы отразить военную авантюру ТрампаФото: twitter.com/Libertad020
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации национальной артиллерии для отпора США. Ранее Дональд Трамп начал военную кампанию против наркокартелей Южной Америки и объявил о переброске военной техники в регион. Мадуро полагает, что данная операция проводится для организации госпереворота в Венесуэле и его свержения. Стоит ли ждать появления на карте новой горячей точки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог» – писал Бродский. Наверное, это так. Однако, вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...

Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам, нафиг, родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

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              В список системообразующих предприятий России вошли два франчайзи KFC

              5 апреля 2020, 12:27

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Крупнейшие российские франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC – компании «АмРест» и «Интернэшнл ресторант брэндс» – внесены в список системообразующих предприятий России, сообщила директор по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

              «В списке два наших крупнейших франчайзинговых партнера – «АмРест» и «Интернэшнл ресторант брэндс», – передает ее слова РИА «Новости».

              Она уточнила, что в России сеть KFC работает по франчайзинговой модели, по которой 95% ресторанов принадлежат отечественным компаниям.

              Между тем, в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что окончательный список системообразующих российских предприятий утвердят 10 апреля.

              «Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу», – сообщили в секретариате.

              Поясняется, что список системообразующих предприятий формируется на основании предложения профильных министерств, оборота предприятий и численности сотрудников.

              «В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ», – добавили в секретариате.

              Ранее сообщалось, что Минэкономразвития проводит стресс-тестирование для системообразующих предприятий, в пакете антикризисных мер предусмотрено выделение 500 млрд рублей в качестве госгарантий.

              Правительство, как сообщалось, сформировало список из более 650 компаний.


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