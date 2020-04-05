В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки и облачность с прояснениями. В ночь на понедельник температура составит от -3 до -1 градусов. Ветер западного и северо-западного направлений, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с, а ночью прогнозируется северо-западный ветер с порывами 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, ночью возможно похолодание от -6 до -1 градусов.

В связи с порывистым ветром и гололедицей в некоторых местах синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе.