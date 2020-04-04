Голикова заявила о дополнительных премиях врачам за работу в условиях угрозы COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство выделило регионам дополнительные средства на премии медицинскому персоналу.

Правительство выделило 10,8 млрд рублей для премий медикам в регионах, сказала вице-премьер, передает «Коммерсант FM» . По данным Известий, премии предназначены за особые условия труда и дополнительную нагрузку на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2

Ранее правительство России выделило более 320 млн рублей Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты людям, помогающим в борьбе с распространением коронавируса, и лицам из групп риска.

Кроме того, правительство выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтеры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса.

Ранее вице-премьер заявила, что завоз новых случаев заболевания коронавирусом в Россию зафиксирован из 73 стран.



А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России за сутки на коронавирус сейчас тестируют 34-37 тыс. человек, этот показатель планируется увеличить.