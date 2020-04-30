ВОЗ объяснила масштабное распространение коронавируса

Легкая форма коронавируса в большинстве случаев способствовала масштабному распространению эпидемии, в том числе в России, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Этот коронавирус адаптировался под человека, возможно, через переход от млекопитающих. В отличие от SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV – прим. ВЗГЛЯД) и MERS (ближневосточный респираторный коронавирусный синдром – прим. ВЗГЛЯД), он не убивает своих носителей в таком количестве», – отметила Вуйнович в интервью ТАСС.

По ее словам, это позволяет коронавирусу распространяться среди населения и заражать все большее количество людей.

Представитель ВОЗ отметила, что ближневосточный респираторный синдром убивает примерно половину заразившихся, поэтому они не успевают передать вирус.

При этом она уточнила, что при легкой форме коронавируса человек часто ведет привычный образ жизни, много перемещается и контактирует с другими людьми, передавая тем самым инфекцию дальше.

Вуйнович подчеркнула, что примерно в 60% случаев коронавирус протекает в легкой форме.

«Очень много людей не понимают, что у них есть какая-то симптоматология, потому что она не обязательно подразумевает сильный кашель, сильный насморк, но все равно вирус есть, и он распространяется. И это драйвер эпидемии», – добавила она.

Ранее Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса неизбежна, так как у большинства населения нет иммунитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, и риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения.

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