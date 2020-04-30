Путин перенес совещание по транспортному комплексу

Совещание у президента России Владимира Путина по ситуации в транспортном комплексе страны на фоне распространения коронавируса предварительно намечено на 7 мая, сообщают источники в нескольких транспортных отраслях.

«Предварительно 7 мая», – передает РИА «Новости» сообщение одного из них.

Ранее российский лидер поручил своему помощнику Максиму Орешкину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову подготовить планы по развитию транспортной отрасли.

Напомним, глава Минтранса предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей.