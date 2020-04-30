Автоэксперт посоветовал автомобилистам «переобуться»

Автомобилистам тех регионов России, где уже плюсовая температура, уже пора сменить зимнюю резину на летнюю, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в некоторых регионах России уже сейчас наблюдается «суперлето», в то время как в других - на европейской части страны, к примеру, наоборот, аномальные холода. Также синоптики заявили, что погода на майских праздниках может быть непредсказуемой и колебаться от совсем низких температур до +15.

«Погода уже сейчас установилась в плюсовых значениях, мы уже отошли от нуля в ночное время суток. Поэтому можно сказать, что уже пришла пора менять резину на летнюю. Единственное, если в каких-то регионах еще ночью температура ниже нуля, то «переобуваться» пока рано», – говорит Бахарев.

Также эксперт предупреждает, что ранним утром все еще стоит быть очень осторожными, так как после низких ночных температур в некоторых местах может остаться тонкая наледь, которая еще не успела растаять.