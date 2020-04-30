Попова рассказала о безопасности работы предприятий в условиях пандемии

В России удается обеспечить безопасность работы предприятий в условиях распространения коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это и фильтры на входе, измерение температуры и осмотры, это и организация работы так, чтобы люди не могли заразить друг друга, это и образование организаций ячеистым принципом, когда люди контактируют с малым количеством своих коллег, не пересекаясь с другими участками и с людьми на других этапах деятельности», – цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, предусмотрено множество элементов, которые позволяют обеспечить рабочий процесс на больших предприятиях.

При этом она отметила, что на производстве фиксируются только единичные случаи заражения коронавирусом.

«Я хочу сказать, что у нас, к счастью, пока позитивная практика, я надеюсь, что она такой и останется. Количество групповых заболеваний и инфицирований на каких-либо производствах у нас единичное», – сказала она.

За последние сутки в России подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

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