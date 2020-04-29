В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

В России умирает чуть более половины пациентов с коронавирусом, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких. В США показатель смертности среди пациентов на ИВЛ составляет 88%. Об этом сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Результаты самые разные <...>. В США – там самая страшная цифра была на прошлой неделе – 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%», – сказал эксперт на пресс-конференции «Чего мы не знаем о COVID-19», сообщает ТАСС.

Ранее эксперт отметил, что в России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам.

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