Опорные лаборатории в России начали испытание лекарств от коронавируса

Российские опорные лаборатории приступили к тестированию и подтверждению безопасности производимых в России товаров для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Росаккредитации.

В Росаккредитации сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС, что «опорные лаборатории России, которые проводят испытания продукции в целях экспорта, взяли на себя нагрузку по испытаниям продукции, направленной на противодействие распространению COVID-19, а также проведению исследований на безопасность пищевой продукции и товаров первой необходимости».

Лаборатории тестируют маски, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и оборудование, в том числе оборудование для поддержания жизнеобеспечения, а также пищевую и текстильную продукцию, костюмы биологической защиты.

В 2019 году из всего спектра лабораторий, подведомственным разным органом федеральной власти, были выбраны 36 опорных лабораторий, которые проходят модернизацию для обеспечения полного цикла испытаний продукции, направляемой на экспорт. Некоторые из них получили право использования знака на протоколах испытаний продукции – ILAC MRA, признаваемого в десятках стран мира.

Данные экспортные лаборатории приняли на себя нагрузку по проверке ввозимой и производимой в России продукции на фоне ситуации с коронавирусом. Протоколы испытаний лабораторий подтверждают соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС, ГОСТов и отдельным показателям безопасности.

В список опорных лабораторий, обеспечивающих проверки в рамках противодействия коронавирусной инфекции, сейчас входит 11 учреждений, подведомственных Россельхознадзору и Минобрнауки России, пять – Росздравнадзору и ФМБА России, шесть – Росстандарту и одно - Минпромторгу России. Восемь опорных лабораторий курирует Роспотребнадзор.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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