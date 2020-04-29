Опорные лаборатории в России начали испытание лекарств от коронавируса

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

Польша в очередной раз пытается навредить ГазпромуФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Вслед за Украиной Варшава планирует арестовывать активы Газпрома в Европе. В первую очередь она нацелилась остановить «Северный поток – 2». Цена вопроса почти 1,5 млрд долларов, которые Газпром оказался должен Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Но дело не только в деньгах — на волоске висит и транзит российского газа через Польшу.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...

Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          • Надо ужесточить меры

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              Опорные лаборатории в России начали испытание лекарств от коронавируса

              29 апреля 2020, 10:41

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Российские опорные лаборатории приступили к тестированию и подтверждению безопасности производимых в России товаров для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Росаккредитации.

              В Росаккредитации сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС, что «опорные лаборатории России, которые проводят испытания продукции в целях экспорта, взяли на себя нагрузку по испытаниям продукции, направленной на противодействие распространению COVID-19, а также проведению исследований на безопасность пищевой продукции и товаров первой необходимости».

              Лаборатории тестируют маски, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и оборудование, в том числе оборудование для поддержания жизнеобеспечения, а также пищевую и текстильную продукцию, костюмы биологической защиты.

              В 2019 году из всего спектра лабораторий, подведомственным разным органом федеральной власти, были выбраны 36 опорных лабораторий, которые проходят модернизацию для обеспечения полного цикла испытаний продукции, направляемой на экспорт. Некоторые из них получили право использования знака на протоколах испытаний продукции – ILAC MRA, признаваемого в десятках стран мира.

              Данные экспортные лаборатории приняли на себя нагрузку по проверке ввозимой и производимой в России продукции на фоне ситуации с коронавирусом. Протоколы испытаний лабораторий подтверждают соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС, ГОСТов и отдельным показателям безопасности.

              В список опорных лабораторий, обеспечивающих проверки в рамках противодействия коронавирусной инфекции, сейчас входит 11 учреждений, подведомственных Россельхознадзору и Минобрнауки России, пять – Росздравнадзору и ФМБА России, шесть – Росстандарту и одно - Минпромторгу России. Восемь опорных лабораторий курирует Роспотребнадзор.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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