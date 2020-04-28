Сдвинут прогноз по завершению вспышки коронавируса в России

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НОВОСТЬ ЧАСА:Режим самоизоляции в Москве продлен
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес
Украина объявила России войну в «Википедии»
Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень
Украина поступила с Арменией не по-европейски
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Как заставить британский суд уважать суверенитет России
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Зачем они поджигают наши храмы
Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
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