Сдвинут прогноз по завершению вспышки коронавируса в России

Исследователи из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) изменили свой прогноз по сроку завершения распространения коронавируса в России, передвинув его с середины июля на начало августа этого года.

Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России полностью завершится ближе к 7 августа. Ранее они прогнозировали окончание распространения в России ближе к 20 июля. Они также считают, что на 97% COVID-19 в России завершится к 23 мая, ранее они называли 24 мая, передает ТАСС.

Кроме того, ученые обновили свои прогнозы и по другим странам. Если ранее завершение вспышки коронавирусной инфекции в мире прогнозировалось к 26 ноября 2020 года, то теперь – к 1 декабря.

Напомним, исследователи SUTD готовят подобные прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса, используя для этого широко известную математическую модель SIR, позволяющую точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах.

За минувшие сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД