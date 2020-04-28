«Волонтеры Победы» начали подготовку к акции «Бессмертный полк – онлайн»

Из-за эпидемии коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» пройдет в виде онлайн-трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, онлайн-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России».

На данный момент создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнерских площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банк Памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Помощь в осуществлении модерации поступающих фотографий окажут «Волонтеры Победы». С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные в целях исключить провокационные и порочащие память защитников нашей Родины случаи.

«Волонтеры Победы ежегодно помогают в проведении акции «Бессмертный полк». И в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, мы не останемся в стороне. В это воскресенье уже стартовало обучение волонтеров акции «Бессмертный полк – онлайн». В рамках него активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом «Банк памяти». В ближайшие дни добровольцы также смогут углубиться и в изучение истории Великой Отечественной войны, пройдя специальный курс на платформе Skill Cup», – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Напомним, народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

«Дорогие друзья! Приближается самый главный, самый наш любимый праздник – День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате», – обратился к россиянам Лановой.