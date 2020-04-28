Организаторов онлайн-митинга «За жизнь» уличили в накручивании лайков

Организаторы онлайн-митинга «За жизнь» накручивают лайки, чтобы создать видимость популярности. Всего за пару дней количество лайков на трансляции увеличилось с 1,4 до 9,2 тысяч, а на онлайн-биржах дешевого трафика появились объявления о закупке комментариев, сообщают авторы проекта «Антипропаганда».

Общественная кампания «Нет!» и организация «Открытая Россия» намерены 28 апреля провести онлайн-митинг «За жизнь». В качестве площадки был выбран YouTube-канал «Кампания НЕТ!». В числе спикеров значатся Дмитрий Гудков, Лев Шлосберг, Максим Резник, Юлия Галямина, Алексей Пивоваров, Cергей Гуриев и Илья Азар.

Как отмечает проект «Антипропаганда», «чтобы создать видимость роста популярности митинга, организаторы занялись накруткой». Так, если сначала на трансляции было 1,4 тыс. лайков и один дизлайк, то всего через пару дней – уже 9,2 тыс. лайков и ноль дизлайков.

«Но при такой якобы огромной популярности всегда найдутся даже случайные пользователи, которые поставят ролику свой дизлайк. В нашем же случае такой человек нашелся всего один из нескольких тысяч. Очевидно, создатель сего эсэмэма», – сообщают авторы проекта.

Кроме того, они отмечаются, что в ряде Telegram-чатов были распространены призывы накручивать лайки и подписчиков, а на форумах по арбитражу трафика появились объявления о закупке трафика, лайков и комментариев на трансляцию и подписчиков.

«К слову, ранее формат онлайн-митингов был опробован 4 ноября 2019 года, тогда он провалился и набрал всего 18,3 тыс. просмотров. Повторять ошибки прошлого организаторы не стали и заранее занялись накруткой», – сообщают авторы проекта.