Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива

Минэнерго гарантирует, что в России не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«... чтобы в будущем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, Минэнерго России в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах страны. При любом развитии ситуации мы гарантируем, что дефицита не будет», – передает РИА «Новости» слова Новака в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».