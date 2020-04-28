Названа дата проведения видеоконференции глав МИД в «нормандском формате»

Видеоконференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» состоится в четверг, 30 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Видеоконференция произойдет в этот четверг, 30 апреля», – цитирует ТАСС министра.

Кулеба добавил, что «будут все министры иностранных дел «четверки».

Напомним, в начале марта Зеленский заявил о возможности выхода Украины из «нормандского формата».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.