Вильфанд оценил влияние жары на ситуацию с коронавирусом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса нет.

Вильфанд заявил, что было исследование, которое показало – «коронавирус погибает при температуре в 90 градусов». Высказывалось и предположение о том, что «чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает», а при сухом воздухе вирус «более живучий», передает «Российская газета».

Однако все это – «лишь научные гипотезы, дискуссии». Более изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье, но коронавирус может повести себя по-другому.

«Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется», – отметил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. Также глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал наступающее лето как самое жаркое за всю историю.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ситуация с коронавирусом, скорее всего, повлияет на температурный режим, в связи с чем прогнозы научного руководителя Гидрометцентра могут не оправдаться.

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