Маски собрались сделать обязательными в ассортименте аптек

Правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в своем ассортименте медицинские или гигиенические маски, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».

«Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски», – передает ТАСС его слова.

Евтухов добавил, что у населения есть спрос на то, чтобы приобрести маску в медучреждении, а не в торговой сети.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что как российский сетевой ретейл наращивает объемы поставок в магазины медицинских масок, а также защитных масок в количестве 28 млн штук.

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