В России создан запас масок для продажи в торговых сетях

В пресс-службе Минпромторга России рассказали, как российский сетевой ретейл наращивает объемы поставок в магазины медицинских масок, а также защитных масок в количестве 28 млн штук.

«Для обеспечения покупателей необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ) торговые сети также расширяют поставки одноразовых и многоразовых масок в магазины, формируя дополнительные торговые запасы. Закупка СИЗ для поставок в торговые точки значительно увеличена – в 1,5-2 раза по сравнению с мартом 2020 года. Для продажи в магазинах крупнейших торговых сетей уже создан запас из более чем 28 млн масок различных типов», – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечено в сообщении пресс-службы, за апрель в России было произведено около 138,5 млн масок разных видов.

Ранее специалисты Роскачества дали рассказали, как определить уровень защиты медицинской маски по ее маркировке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, раскритиковал введенные в некоторых учебных заведениях правила, назвав «глупостью» использование масок и антисептиков в школах.

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