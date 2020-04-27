Лавров объяснил значение совместного заявления Путина и Трампа

Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-летней годовщины встречи на Эльбе – это сигнал, что страны могут объединиться ради общих целей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Надеюсь, что кризис (вызванный COVID-19) сподвигнет всех игроков мировой политики, прежде всего ведущие государства, к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой, профессиональной работой, во имя обеспечения мирного, благополучного будущего всех народов», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, совместное заявление президентов внушает оптимизм. В нем подчеркивается, что «в то время Советский Союз и Соединенные Штаты смогли подняться над разногласиями, над противоречиями и объединить усилия ради битвы, решающей битвы с общим врагом», подчеркнул Лавров.

Также он отметил, что сейчас задача для России и США стоит ровно таким же образом.

Вместе с тем Лавров добавил, что коронавирус нельзя использовать для решения собственных проблем или для нападок на другие государства.

«Разумеется, мы бы очень не хотели видеть попытки – к сожалению, они продолжаются – использовать нынешний кризис для продвижения узкокорыстных сиюминутных интересов, для так называемых разборок, сведения счетов с неугодными правительствами или с геополитическими конкурентами. Но, повторю, такие попытки мы наблюдаем», – сказал министр.

Лавров указал, что страны, «которые позиционируют себя в качестве поборников прав человека, главных радетелей демократии», продолжают активно использовать «нелегитимные инструменты так называемых санкций, принимаемых в обход Совета Безопасности ООН». Также, по словам дипломата, эти страны пытаются политизировать оказание гуманитарного содействия в контексте пандемии.

Дипломат подчеркнул, что Россия такие методы отвергает, поскольку они недопустимы в период общечеловеческой беды.

Кроме того, Лавров добавил, что попытки свалить всю вину за пандемию коронавируса на ВОЗ абсолютно неприемлемы.

«Организация на всех этапах кризиса, по нашей оценке, по оценке подавляющего большинства государств, действовала профессионально, своевременно предпринимая упреждающие шаги. Распространяла информацию и свои рекомендации всем государствам», – заявил он.

Напомним, ранее Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе. Лидеры стран отметили, что «дух Эльбы» является примером того, как Россия и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

Накануне посол США в России Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь России в борьбе с коронавирусом. Он отмечал, что американский лидер очень ценит то, как ранее Россия помогала США в борьбе с этим заболеванием.

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