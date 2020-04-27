Появилось видео пролета российского Ил-38 в нескольких метрах от авианосца США

В интернете опубликовано видео, снятое с борта противолодочного самолета Тихоокеанского флота Ил-38, которому удалось подкрасться незамеченным к атомному авианосцу США George Washington и пройти мимо корабля на расстоянии выстрела в упор.

«Партнеры по каким-то причинам проспали совсем уж тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 км от авианосца», написал опубликовавший видео FighterBomber. Он также указал, что «американцы вели себя достойно, под винты не лезли и неприличных жестов не показывали».

Обнаружив самолет потенциального противника, американские моряки не поскупились на сопровождение. На видео, сменяя друг друга, появляются три истребителя. Судя по надписям и эмблемам, пара F/A-18 Hornet была в спешке поднята с авианосца без вооружения. Помешать российскому самолету атаковать корабль она могли разве что тараном. В то же время третий – F-15 – имел под крыльями богатый арсенал ракет. По всей видимости, он прилетел из Японии и вежливо проводил гостя подальше от авианосца, пишет «Российская газета».

Это не первый подобный инцидент. В начале апреля командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что американские истребители F-22 «перехватили» два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски. Утверждалось, что Ил-38 якобы входили в зону ПВО на Аляске 8 апреля 2020 года

В марте NORAD также заявляло о том, что американские F-22 и канадские CF-18 якобы перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски.