Большинство россиян поддержали меры властей по противодействию коронавирусу

Три четверти россиян поддерживают введенные властями меры противодействия коронавирусу, следует из совместного аналитического доклада ВЦИОМ и АНО «НИЦ «Особое мнение».

«Абсолютное большинство (75%) опрошенных поддерживают действия местных властей по предотвращению распространения коронавируса. Лишь 13% респондентов заявили, что не поддерживают принятые меры, и 11% затруднились ответить на этот вопрос. Поддержка реализуемых мер растет с возрастом, однако наиболее низкий уровень поддержки фиксируется среди респондентов 25-34 и 35-44 лет (64% и 70% соответственно)», – приводит ТАСС текст исследования.

Основными мотивами поддержки мер названы страх за себя и своих близких (46%) и «административный конформизм» (22%). Отказ от поддержки (13%) чаще всего мотивирован страхом ухудшения материального положения и группой причин, отрицающих существование коронавируса. Мужчины поддерживают действия региональных властей в меньшей степени (68%), чем женщины (81%).

Наиболее высок страх заразить своих близких среди респондентов молодого и среднего возраста (43% среди тех, кому исполнилось 18–24 года, 44% – в возрасте до 34 лет и 41% среди тех, кому до 45).

«Вероятно, это обусловлено распространенными заявлениями в СМИ и на телевидении о том, что лица старших возрастов тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекцией», – утверждают социологи.

Страх заразиться самому наиболее высок в группе респондентов до 34 лет (18%) – это в два раза выше, чем в самой «юной» возрастной группе от 18 до 24 лет (9%).

При этом 13% опрошенных не поддерживают действия региональных властей по борьбе с коронавирусом. Треть из них (33%) заявили, что эти меры мешают зарабатывать на жизнь. Еще 14% не верят в «раздутую» опасность коронавируса, 11% сказали, что не поддерживают предложенные меры, поскольку те не работают.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 14 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, респондентов насчитывалось 1,6 тыс. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщила, что россиянам придется изменить привычки после отмены режима самоизоляции, поскольку для заведений общепита будут разработаны новые правила.

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