Названы два сценария развития коронавируса в России

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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...

Бог консерваторов и Бог либералов – это два разных Бога

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми. С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит. А это, знаете ли, сложнее всего. Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
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              Названы два сценария развития коронавируса в России

              26 апреля 2020, 15:26

              Текст: Ольга Никитина

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              Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург описал два возможных сценария развития ситуации с коронавирусом в России.

              В эфире НСН он отметил, что вирус может меняться, из-за чего раз или два в сезон придется менять состав вакцины.

              В другом случае коронавирус может превратиться в аналогичный кори вирус, который «на протяжении всей истории человечества один и тот же», сказал Гинцбург, пояснив, что тогда вакцина от коронавируса тоже войдет в календарь прививок.

              Однако, сейчас пока нельзя говорить о том, каким путем пойдет заболевание. За штаммами вируса нужно наблюдать, считает эксперт.

              «Нужно <…> провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса. Очень надеюсь, что к осени это будет ясно», – заключил Гинцбург.

              Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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