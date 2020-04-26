Раскрыт секрет телефона Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется президент Владимир Путин.

Песков на канале «Россия 1» пояснил, что аппарат, которым пользуется глава государства, позволяет вызвать того или иного чиновника с помощью нажатия одной кнопки, передает ТАСС.

«Там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов», – сказал пресс-секретарь.

Подобный режим работы для Путина не является какой-то новацией, а обычной практикой, добавил представитель Кремля.

«Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии», – сказал он.

В октябре 2019 года на выставке в Петербурге были показаны фотографии характеристики КГБ на президента России Владимира Путина времен его работы в комитете.