Названо число находящихся под наблюдением россиян из-за коронавируса

В России провели свыше 2,8 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 173 тысячи человек», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

При этом за последние сутки проведено 156 тыс. тестов на коронавирус.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек. В России за прошлые сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, выздоровели 6 250 человек.

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