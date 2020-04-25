Число погибших от коронавируса в мире превысило 200 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на вечер субботы, в мире 200 тыс. 698 человек умерли от коронавируса, свыше 810 тыс. человек излечились, отметили в университете, передает РИА «Новости».

В субботу университет сообщил, что число зарегистрированных в мире случаев инфицирования коронавирусом превысило отметку в 2,8 млн человек.

В России за последние сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. 24 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5849.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД