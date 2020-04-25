Российские военные продезинфицировали крупный геронтологический центр в Белграде

Российские специалисты РХБЗ провели санитарную обработку одного из трех крупнейших в Сербии геронтологических центров в Белграде, который рассчитан на 600 человек, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что решение о специальной обработке геронтологических центров было принято потому, что пожилые люди наиболее уязвимы к инфекции и более подвержены осложнениям из-за сопутствующих заболеваний, передает ТАСС.

«Химики провели дезинфекцию внутренних помещений, используя специальные спиртовые растворы, а также обработали прилегающие территории с использованием авторазливочных станций АРС-14 КМ», – сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжают дезинфекцию. «За сутки обработано 14 объектов в городах Белград, Заечар и Княжевац. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Белград, Чуприя и Парачин», – перечислили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Прешево и Буяновац.

«Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 100 объектах в 19 городах <...>. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных Covid-19», – рассказали в министерстве.

Напомним, в начале апреля Россия перебросила в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники». Позднее Россия отправила в Сербию маски и комбинезоны.

Министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил президента России Владимира Путина и главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за помощь.

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